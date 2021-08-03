İspanya'dan 2 söndürme uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi

Avrupa Komisyonu'nun, Türkiye’de devam eden orman yangınlarına müdahaleye destek amacı ile gönderileceğini açıkladığı uçaklar Türkiye'ye ulaştı.

AB Türkiye Delegasyonu resmi Twitter hesabından Hırvatistan'ın AB programı kapsamında gönderdiği uçağın Türkiye'ye ulaştığı duyurmuştu.

Daha sonra İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği de uçakların Türkiye'ye vardığını duyurdu. İspanyol Hava Kuvvetleri'nin 2 Canadair tipi yangın söndürme ve 1 nakliye uçağının Türkiye'de olduğuna dair tweetini paylaşan Büyükelçilik "İkisi gitti, biri kaldı. Şimdi halledelim" notu düştü.