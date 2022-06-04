İspanya'da yeni cinsel suçlar yasası 'sadece evet, evet demektir' meclisten geçti

Geçtiğimiz hafta İspanya'da cinsel saldırı davalarında kadının rızasının esas alınmasını şart koşan bir yasa tasarısı mecliste onaylandı. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi için Senato'dan da geçmesi beklenen tasarı, kamuoyunda "sadece evet evet demektir" (solo sí es sí) yasası olarak adlandırılıyor.

İspanya Eşitlik Bakanı Irene Montero, Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmasında cinsel saldırı davalarında rızanın kilit belirleyici olduğunu gösteren yasa tasarısına ilişkin “İspanya kadınlar için daha güvenli, daha özgür bir ülke haline geldi" dedi.

Söz konusu yasa 2016 yılında İspanya'nın Pamplona şehrinde 18 yaşındaki bir genç kadının 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğramasının ardından mahkemenin "kadının itiraz etmediği" sonucuna varmasıyla gündeme geldi. Saldırganlar olayı videoya kaydederken mahkeme "kadının itiraz etmediği, sessiz olduğu" gerekçesiyle olayın tecavüz olmadığına" hükmetmiş, sanıklara sadece cinsel tacizden ceza vermişti. Mahkemenin kararına karşı ülke genelinde protestolar patlak verdi.

"Sadece evet evet demektir" yasası kapsamında artık mahkeme karşısında mağdurlar cinsel ilişki için kendilerine karşı şiddet uygulandığını veya tehdit edildiklerini kanıtlamak zorunda kalmayacak. Yasa, cinsel ilişki için rızayı, bir kişinin iradesinin açık bir ifadesi olarak tanımlarken bu "sessizlik" veya "pasifliğin" artık rıza göstermek şeklinde yorumlanamayacağı anlamına geliyor.

Yasa tasarısı neleri kapsıyor?

Yasa tasarısına göre, rıza dışı cinsel ilişkiye 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Aynı yasa cinsel saldırı mağdurları ve aile üyeleri için 7 gün 24 saat açık kalacak bir kriz merkezleri ağı oluşturulmasını da içeriyor.

Yasanın Senato'dan da geçmesi durumunda kadınların vücut bütünlüğüne zarar verme, zorla evlendirme, cinsel taciz, cinsel sömürü amacıyla insan ticareti gibi durumlarda cinsel şiddet yasasına göre işlem yapılacak. Ayrıca dijital platformlarda cinsel şiddettin de takip altına alınmasını içeren yasa tasarısı, cinsel şiddeti teşvik etmek, taraflardan birinin rızası olmadan pornografik içerik oluşturmak veya bireyleri çevrimiçi ortamlarda cinsel bir eyleme davet etmeyi de suç kabul ediyor.

Tasarıya göre, tecavüz ve cinsel taciz davaları aynı kapsamda tutulacak. Ayrıca sanığın, cinsel eylemden önce mağdurun bilgisi dışında herhangi bir sarhoş edici veya uyuşturucu madde vermesi de suç sayılacak.

Bunun dışında cinsel şiddet uygulayan şahıs eğer reşit değilse, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsellik eğitimi alacak. Ek olarak dijital sektöre odaklanan çalışmalarda cinsellik eğitimi zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca "sakıncalı fotoğrafların" izinsiz paylaşılması da göre suç olacak. Tasarı, toplumsal cinsiyet klişelerini veya kadınlara yönelik cinsel şiddeti teşvik eden reklamların da yasaklanması koşulunu ortaya koyuyor.

201 milletvekilinden 140'ı tasarıya destek oyu verdi. Parlamento'da tasarıya sadece aşırı sağ Vox partisi ve birkaç sağcı milletvekili karşı oy kullandı.