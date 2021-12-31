İspanya'da kadın işçilere regl izni kararı

İspanya'daki birkaç belediye imzaladıkları sözleşmelerle Batı Avrupa'da kadın çalışanlar için regl izni hakkı tanıyan ilk kamu kurumları oldu.

Ancak tanınan söz konusu "regl izinleri" daha sonra izin alınan günleri ek mesaiyle telafi etmek üzerine kurulu.

İngiltere menşeli The Guardian'ın haberine göre bu yıl Katalonya'daki Girona şehrinin belediyesi Batı Avrupa'da regl nedeniyle rahatsızlık yaşayan herhangi bir çalışan için esnek çalışma düzenlemelerini dikkate alan ilk kamu kurumu oldu. Haziran ayında, bin 300'den fazla belediye çalışanı ayda en fazla sekiz saatlik regl izni alma hakkı kazandı. Kullanılan herhangi bir iznin en fazla üç iş gününe dağıtılarak telafi edilmesi gerekiyor.

Kısa bir süre sonra Katalan belediyeleri Ripoll ve Les Borges Blanques benzer politikalar açıkladı. Eylül ayında İspanya'nın doğusundaki Castellón de la Plana şehri, bin 500 belediye çalışanı ile birkaç çalışandan gelen talepler üzerine Girona'nınkine benzer bir regl izni politikası içeren bir anlaşma imzaladığını söyledi.

Öte yandan Girona'daki sendika Intersindical-CSC başlangıçta regl iznini ayda iki gün talep ederken "işverenlerin kadınları işe alma veya onlara karar verici roller verme konusunda daha isteksiz olabileceği" bahanesiyle bu reddedildi. Guardian'ın aktardığına göre sendika temsilcisi Sílvia Rubio "Cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığı önlemek için, kullanılan saatlerin daha sonra telafi edilmesini sağladık" dedi.

İspanya ilk değil...

2019 yılında Türkiye'de, Dersim Belediye kadın işçilere her ay belirledikleri bir günü regl izni olarak kullanma hakkı tanımıştı.

2019 yılının Kasım ayında Dersim Belediyesi'nin Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu tarafından alınan kararla söz konusu karar uygulanmaya başlanmıştı.