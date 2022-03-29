İspanya'da ulaşım işçileri artan akaryakıt fiyatlarına karşı yolları kapatıyor

İspanya'da ulaşım işçileri artan akaryakıt fiyatlarını protesto etmek amacıyla yolları kapatıyor. Eylemlerin bugün 4. gününe girildi.
İspanya hükümetinin ulaşım işçileri sendikalarıyla anlaşma sağlayamaması üzerine işçiler, grev ilan ederek yolları kapatma eylemi başlatmıştı.
İşçiler, hükümetin geçtiğimiz hafta önerdiği 500 milyon avro değerindeki destek paketini reddetmişti.
Protestolarla birlikte ülkenin gıda sektöründe de tedarik krizinin başladığı ifade ediliyor.
İspanya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya dönük yaptırım kararı almasının ardından ülkede enerji ve akaryakıt fiyatları son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.