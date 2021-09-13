İspanya'da orman yangınları: 2 bine yakın insan tahliye edildi, asker konuşlandırıldı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde çıkan orman yangınları sonucunda yaklaşık 2 bin insan evlerinden tahliye edildi.

Bölgeye bağlı Costa del Sol ilinde bulunan Estepona kasabasında bir acil durum çalışanı, yangın söndürme çalışmaları sırasında alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.

İspanya hükümeti, dağlık bölgede itfaiye ekiplerine destek olmaları amacıyla askeri birlikler konuşlandırdı.

Bölgede pazar günü 6 yerleşim yeri ve köyün daha tahliye edildiği bildirildi. 5 yerleşim yerineyse evleri acil terk etme uyarısı yapıldı.

İspanya medyasının aktardığına göre, yangın sonucunda bölgede 7 bin 400 hektar alan kül oldu.