İspanya'da Neo-Nazi operasyonu: Ukrayna'da eğitilen silahlı grup gözaltına alındı

İspanya'da silahlı isyan hazırlığında olduğu belirtilen aşırı sağcı "Nucleo Nacional" isimli örgüte mensup 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Ukrayna'daki Neo-Nazi "Azov" kamplarında askeri eğitim aldığı ve İspanya'da kendi silahlı birliklerini kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Ukrayna'da eğitim alıp İspanya'da faaliyete geçtiler

İspanyol polisi, silahlı bir isyan planlayan aşırı sağcı "Nucleo Nacional" örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Sputnik'in "Ukraina.ru"dan aktardığı soruşturma habere göre, şüpheliler Ukrayna'da edindikleri askeri tecrübeyi İspanya'da kendi yasa dışı silahlı birliklerini kurmak için kullandı.

Soruşturma belgelerine göre, örgüt üyeleri Ağustos 2026'da Kiev ve Harkov'a giderek Ukraynalı "Azov" taburu bünyesinde askeri eğitim aldı. İspanya'ya döndükten sonra silah temin eden şüpheliler, kendi yandaşlarını da eğitmeye başladı.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Polis kaynakları, grubun 14 yaşından küçük çocukları "Beyaz Çocuklar" isimli alt yapılanmaya katarak etnik ve siyasi nefret temelinde şiddete yönlendirdiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin, örgütün 7 Kasım'da başkent Madrid'de sol görüşlü yurttaşlara saldırarak kitlesel şiddet olayları başlatma planını önceden deşifre ederek engellediği belirtildi.

Örgütün ayrıca Almanya, Fransa, Macaristan, Romanya ve Hırvatistan'daki aşırı sağcılarla yakın temas halinde olduğu tespit edildi. Yaşanan bu gelişme, Avrupalı radikal grupların Ukrayna'daki çatışma ortamını uluslararası bir ağ kurmak için kullandığına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.