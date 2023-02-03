İspanya'da mahkeme Amazon'un 'esnaf kurye'lere tazminat ödemesine karar verdi

İspanya'da mahkeme, Amazon'un teslimatlar için kendi araçlarını kullanan 'Flex' kuryelere tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Türkiye'de 'esnaf kurye' olarak bilinen 'Amazon Flex' sistemi kapsamında işe alınan 2 bin 166 kişiye şirket tazminat ödeyecek, Sosyal Güvenlik primi ödemek zorunda kalacak ve işçileri çalıştıkları dönemlerde normal personel olarak tanıyacak.

Amazon, yasadışı ilan edilmesinin ardından İspanya'da Flex programını kaldırdı. İspanya'daki iş mahkemesinin son kararı geçmişte işe alınan kuryeleri kapsayacak.

Reuters'ın haberine göre yargıç kararında, "Amazon, yalnızca bir lojistik ve nakliye operatörü değil, aynı zamanda bir kurye ve kurye hizmeti sağlayıcısı olan bir şirkettir" dedi.

Şirket, yasal olarak taşımacılık sektöründe olmadığını savunuyor.

Mahkemeye göre, programlar, coğrafi dağıtım ve ücret dahil hizmetle ilgili tüm kararları Amazon verdi ve "kendi ve özerk iş organizasyonundan yoksun" kuryeleri yönlendirmek ve koordine etmek için bir uygulama kullandı.

Reuters'a konuşan UGT sendika sözcüsü Ruben Ranz "Bu karar, dijital platformlar tarafından kullanılan gig-ekonomi modelinin büyük bir sahtekarlık olduğunu onaylayan onlarca karardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Ranz, "Sonuçtan memnunuz ve özellikle bu Amazon Flex modelinin artık mevcut olmadığı için mutluyuz" diye ekledi.