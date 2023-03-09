İspanya'da maden kazası: 3 işçi yaşamını yitirdi

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinin Suria ilçesindeki ICL İberia şirketine ait potas madeninde 900 metre derinlikte meydana gelen kazada içeride mahsur kalan en az 3 maden işçisi hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildiği, göçük altında kalan işçilerin çıkartılması için dağcı birlikler ve köpekli ekiplerle çalışmalar başlatıldığı duyuruldu.

Kazada ölenlerin yakınlarına destek olması için psikologların da bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Aynı madende en son 2013 yılında meydana gelen bir kazada, 2 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Suria'da yaşanan olayın, Katalonya'daki maden ocaklarında son yıllarda meydana gelen en büyük kaza olduğu belirtiliyor. (AA)