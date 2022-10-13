İspanya'da 'kralın oğluyum' diyen kişi şüpheli şekilde öldü

İspanya'nın eski Kralı Juan Carlos'un gayri meşru çocuklarından biri olduğunu iddia eden 66 yaşındaki Albert Sola hafta sonu bir barda yaşamını yitirdi. Sola, arkadaşı ile gittiği La Bisbal kenti yakınlarındaki bir barda siparişini verdikten sonra yere yığıldı.

İspanya’nın La Bisbal d’Emporda kasabasında garsonluk yapan Albert Sola, ülkenin bir önceki kralı I. Juan Carlos’un oğlu olduğunu iddia etmişti. Sola, 2015 yılında bir İspanyol mahkemesine kralın mirasını kanıtlamak için başvurusu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

El Pais'in haberine göre, iki çocuk babası olan Sola, yetim olarak büyüdü. Sola otobiyografisinde, kendi DNA'sının eski kralın DNA'sıyla yüzde 99 eşleştiğini iddia etmişti. Ancak Sola, test için gerekli olan eski İspanya Kralı Carlos'un DNA'sına nasıl eriştiğini açıklamamıştı. Uzun süren ‘babalık’ mücadelesi ve eski krala benzerliğiyle yaşadığı kasabada ünlenen Sola, hikayesini The New York Times gazetesine anlatmıştı.

Habere göre Sola gittiği barda, bir kadeh kırmızı şarap sipariş etti, ancak bardağına dokunamadan öldü. Gazeteye göre, Sola'nın otopsi sonucu bekleniyor. Yetkililer, Sola'nın ölümünün şüpheli olduğu görüşünü bildirdiler.