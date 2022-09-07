İspanya'da ev işçilerine sosyal güvenlik hakkı tanındı

İspanya'da yüz binlerce ev işçisi şimdiye kadar sahip olmadıkları sosyal güvenlik haklarını elde etti.

İspanya hükümetince dün yapılan açıklamada yeni düzenlemeyle evlerde çalışan temizlik işçileri ve bakıcıların işsizlik ödeneğinden yararlanabileceği belirtildi. Buna göre evlerinde işçi çalıştıranlar 1 Ekim'den itibaren sosyal güvenlik katkısı ödemek zorunda olacak.

İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Díaz yaptığı açıklamada ülkenin ev işçilerine "tarihsel bir borcu ödediğini" söyledi. Díaz ayrıca ev işçilerinin sağlık koruması altına alınacağını da söyledi.

Avrupa Adalet Divanı 6 ay önce verdiği kararda İspanya'nın ev işçilerine sosyal koruma sağlamayarak ayrımcılık yaptığına ve bu durumdan ezici bir çoğunlukla kadınların etkilendiğine hükmetmişti.

200 bin kayıt dışı işçi düzenlemeden yararlanamayacak

Ulusal Emek Konfederasyonu (UGT), hükümetin kararını "ileriye doğru atılmış tarihi bir adım" olarak memnuniyetle karşıladı ve özellikle Latin Amerika'dan gelen, genellikle "yabancı uyruklu" olan ev işçileri için mücadeleye devam etme sözü verdi.

AFP'nin haberine göre İşçi Komisyonları Sendikaları Konfederasyonu'ndan (CCOO) Carolina Vidal López, “Yıllarca süren mücadelenin ardından ev işçileri hakları olan işçiler olacak” dedi. CCOO, kararnamenin İspanya'da bu sektörde çalışan yaklaşık 600 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi. Ancak kayıt dışı ekonomide iş sözleşmesi olmadan çalışan 200 bin kişi bu düzenlemeden yararlanamayacak.