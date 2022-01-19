İspanya'da huzurevinde yangın: En az 6 ölü

İspanya'daki acil servis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Valencia yakınlarındaki bir huzurevinde çıkan yangında altı kişi yaşamını yitirdi ve iki kişi de ağır yaralandı.

Dün gece 23.20 sularında çıkan yangın sonrası kurtarma ekipleri 71 kişiyi tahliye etti. Sağlık görevlileri başlangıçta beş ölü ve üç ağır yaralı olduğunu bildirse de, yaralılardan biri daha kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Üç günlük yas ilanı

Yerel yetkililer üç günlük yas ilan etti. Ölenler arasında 67, 79 ve 85 yaşlarındaki üç erkek ile 78, 89 ve 95 yaşlarındaki üç kadın da bulunuyor.

Belediye başkanı Amparo RNE radyosuna yangından etkilenen binanın "çok ağır hasar gördüğünü" ve konutun çalışmaya devam edip etmeyeceğinin net olmadığını söyledi.

Valencia'nın kuzeyindeki Moncada'daki huzurevinde ortaya çıkan yangının, yatak odalarından birindeki elektrik arızasından kaynaklandığından şüpheleniliyor.