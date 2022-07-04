İspanya'da enflasyon son 37 yılın zirvesine çıkarak yüzde 10,2'ye ulaştı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) ön verilerine göre ülke genelinde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda Haziran ayında yüzde 10,2'ye yükseldi. Bu bir önceki ayda yüzde 8,7 olarak açıklanmıştı.

Bu durum, Nisan 1985'ten bu yana deneyimlenen en yüksek enflasyona işaret ediyor.

INE verileri, değişken gıda ve enerji fiyatlarını ortadan kaldıran çekirdek enflasyonun, Ağustos 1993'ten bu yana en yüksek seviye olan yıllık yüzde 5,5'e çıktığını gösterdi.

INE, İspanya'daki rekor enflasyon artışının temel olarak hızla artan gıda ve yakıt fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. INE, ulusal tüketici fiyatlarındaki artışın, geçen yıldan bu yana artan otel, kafe ve restoran maliyetleri olduğunu da belirtti.