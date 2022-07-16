İspanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kuş ölümleri

İspanya'nın kuzeybatısındaki Valladolid şehrinde termometre 40,6 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık bölgede yeni bir rekor olarak kayıtlara geçerken, yerel polisin vatandaşlardan ölü kuşlarla ilgili telefonlar aldığı bildirildi.

Sputnik'in İspanyol Cadena SER radyosuna dayandırdığı haberine göre, kent sakinleri kuşların hızla inerek yere düştüğünü gördüklerini anlattı. Kuşların farklı türden olduğu, aralarında güvercinlerin, sağanların ve hatta leyleklerin de olduğu kaydedildi. Haberde kuşların düşme nedeninin vücut suyu noksanlığı olduğu aktarıldı.

Bölgede yüksek sıcaklıkların 19 Temmuz’a kadar sürmesi bekleniyor.