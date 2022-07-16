Kolonları kesildiği iddia edilen apartmanın yerine dikilen binanın da altına BİM açıldı

2020 İzmir Depremi'nde 11 kişinin öldüğü Yılmaz Erbek Apartmanı’nda daha önce binanın altına açılan BİM'in kolonları kestiği, binanın bu sebeple çöktüğü iddia edilmişti. Medyascope'dan Aytuğ Özçolak'ın haberine göre çöken apartmanın yerine yapılan binanın alt katına müzikli tören düzenlenerek yine BİM açıldı.

Depremde BİM’de bulunan eşini kaybeden Fatma Bal’ın markete karşı açtığı davaysa sürüyor. Binanın çökmesiyle ilgili ilk duruşma 3 Eylül 2021’de yapılmıştı. Bu duruşmada pek çok müşteki söz alarak binada yer alan BİM’de kolonların kesildiğine dair beyanlarda bulunmuştu.