İspanya'da 3 ülkeden ortak uyuşturucu operasyonu: 107 kişi tutuklandı

İspanya'da polisin, Europol'un (Avrupa Polis Teşkilatı) desteğiyle Arnavutluk ve Almanya polisleriyle birlikte yaptığı ortak uyuşturucu operasyonu sonucunda 107 kişi tutuklandı.

Operasyonun İspanya'daki kaçak olarak kenevir tarlaları işleten Arnavut bir suç örgütüne dönük yapıldığı bildirildi. Tutuklananlar arasında Arnavut, İspanyol, Slovak ve Yunan uyruklu kişiler olduğu kaydedildi.

Europol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Klana dayalı bu suç örgütü, hiyerarşik bir yapıya sahip. Örgütün, uluslararası olarak faaliyet yürüten şubeleri bulunuyor. Tutuklanan üyelerden bazılarının farklı ülkelerde uyuşturucu ticaretine dahil olma geçmişi var" dedi.

Operasyona dahil olan üç ülkenin polisiyse, düzenledikleri basın toplantısında, Madrid kentinde 51 yerde arama gerçekleştirildiğini, ve aramalar sonucunda 23 kenevir tarlası bulduklarını aktardı.

Polis sözcüleri, operasyon sonucunda 25 bin kenevir kökü, 938 kilogram kenevir, 2 ateşli silah ve 68 bin 760 avro para ele geçirdiklerini bildirdi.

Arnavutluk'un emniyet genel müdürlüğü, aynı operasyon kapsamında ülkede soruşturmayı sürdüreceklerini açıkladı.