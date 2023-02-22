İspanya Ukrayna'ya 6 adet Leopard tankı gönderecek: Iskartaya çıkmış tanklar arasından seçeceklermiş

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya'ya karşı savaşta kullanılmak üzere Ukrayna'ya teslim edilecek 6 Leopard 2A4 tankın mart sonu veya nisan başında gönderileceğini söyledi.

AA'nın haberine göre, İspanyol Kara Kuvvetleri'ne ait Casetas'daki depoda bulunan 50 tankın kötü durumda olduğunu ve içlerinden en iyi 6'sının seçildiğini kaydeden Robles, bakım için Sevilya'daki Santa Barbara şirketinde bulunan bu tankların Mart ayı sonuna hazır olacağını ifade etti.

Iskartaya çıkmış tankları gönderecekler

Öte yandan, İspanya ordusunun envanterinde 347 adet Leopard tankı olduğu biliniyor.

Forbes'ın aktardığı habere göre, İspanyol ordusu envanterinde bulunan 2A4 tipi Leopard tankları aktif olarak kullanılamayacak durumda olduğu için Zaragoza kentinde bulunan Casetas deposunda tutulduğu ifade edildi.

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, eski tip Leopard 2A4 tanklarının onarımlarının aylar sürebileceği bildirilirken, ancak görece "iyi durumda" olan 20 adet Leopard 2A4 tankından sadece 6'sının Ukrayna'ya gönderilmesinin kabul ettiği aktarıldı.

İspanya'nın Ukrayna'ya daha yeni 2A6 veya 2Es modelleri yerine, ıskartaya çıkarıldığı için depolarda bekletilen Leopard 2A4 tankları gönderecek olması dikkat çekti.

Estonya'ya uçaksavar füzeleri konuşlandırılacak

Robles, 40'ı tank mürettebatı olmak üzere 55 Ukraynalı askerin İspanya'da eğitim gördüğünü belirtti.

Rusya ile savaşın başından itibaren Ukrayna'ya 42'si hava, 9'u kara ve 3'ü deniz yolundan olmak üzere 54 parça muhtelif askeri malzeme gönderdiklerini hatırlatan Robles, çok fazla detaya girmeden bunların arasında 190 roketatar, hafif silah ve mühimmat, makineli tüfek, mermi, Hawk ve Mistral hava savunma sistemi, 10 hafif ve 10 ağır araç ile 5 ambulans olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Robles, İspanya'nın NATO'nun doğu kanadındaki hava sahasını korumak için nisandan itibaren 4 ay boyunca kuzey Estonya'da Nasams tipi uçaksavar füzeleri konuşlandıracağını da doğruladı.

'Ukrayna'da İspanyol, Avrupa ya da NATO askeri olmayacak'

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, EFE haber ajansına verdiği demeçte, "Ne İspanya, ne İspanya Hükümeti, ne Avrupa, ne herhangi bir Avrupalı ​​ortak, ne NATO, ne de herhangi bir NATO müttefiki bu savaşı istemedi, desteklemedi ve gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmadı. Ukrayna'ya hiçbir şekilde ne İspanyol hükümeti, ne Avrupa ne de NATO tarafından asker gönderilmesi planlanmıyor. Ukrayna'da, İspanyol, Avrupalı ya da NATO askeri olmayacak. Bu açık bir şekilde bilinmelidir" dedi.