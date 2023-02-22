Ukrayna ithal İHA'lara geçici olarak vergi muafiyeti getirdi

Ukrayna'da İHA ve diğer malların girişlerinde vergi kolaylığı sağlandı.

Ukrinform'un haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İHA’lar, termal kameralar, gece görüş cihazları ve telsizlerin sıkıyönetim sürecinde geçici olarak en fazla 1 Ocak 2024’e kadar gümrük vergisi ve KDV'den muaf tutulmasını öngören kanunu imzaladı.

Habere göre, söz konusu vergi kolaylıkları Rusya tarafından tanınan ülke menşeli veya işgal altındaki Ukrayna topraklarından ithal edilen mallar için geçerli olmayacak.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, 2023 yılında ülkenin silahlı kuvvetleri için İHA satın alımının artırılacağını açıklamıştı. (AA)