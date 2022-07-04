İspanya Savunma Bakanı: Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki en zor zamanlar

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Rusya'dan doğalgaz tedarikinde yaşanan zorlukların ülkenin "oldukça zor bir kış geçirmesine" neden olacağını söyledi.

La Razon gazetesine konuşan Robles, "Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonraki en zor zamanlardan geçiyoruz. Dünya yine bloklara ayrıldı" yorumunu yaptı. Rusya'dan doğalgaz akışının kesilmesinin güçlü bir senaryo olduğunu belirten Robles, "İspanya'nın Rusya'ya daha az enerji bağımlılığı var, daha pozitif bir durumda fakat arzın kesilmesinin bir sonucu olarak tahminimiz, kışın çok zor geçeceği yönünde" dedi.

İspanya Savunma Bakanı "Söyleyebileceğim tek şey, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin pratikte Rus etkisi altına girmiş olduğu ve orada küçük bir birliğimiz var. Somali, şu anda açlıktan en çok acı çeken ülkelerden biri ve korsanlık artıyor. Avrupa Birliği (AB) ve NATO Afrika'yı unutursa, bölgeyi Çin ve Rusya'ya açmış olur" diye konuştu.