İspanya İşçileri Komünist Partisi'nin Türkiye ziyareti sona erdi

Türkiye Komünist Partisi’nin davetiyle Türkiye’de bulunan İspanya İşçileri Komünist Partisi (PCTE) heyetinin ziyareti sona erdi.

TKP ve PCTE arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin durakları sırasıyla Eskişehir, Ankara ve İstanbul oldu. Hafta boyunca devam eden program kapsamında ikili görüşmeler için TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyeleri ile buluşan PCTE heyeti, ülkenin 100’den fazla noktasında faaliyet gösteren TKP semt evleri ve işçi evlerinden birkaçını da ziyaret etme imkanı buldu.

'TKP’yi güçlendirin, kendinizi güçlendirin'

PCTE Genel Sekreteri Ástor García, Dış İlişkilerden Sorumlu Siyasi Büro Üyesi Marina Gómez ve Yayınlardan Sorumlu Siyasi Büro Üyesi Javier Martín’den oluşan PCTE heyetinin ziyareti TKP’nin seçim toplantılarının Eskişehir ayağı ile başladı.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen seçimler için “TKP Gelir, Her Şey Değişir” sloganıyla çalışmalarını başlatan TKP’nin seçim toplantısında Genel Sekreter Astor Garcia da söz aldı. İçinde yaşadığımız toplumsal düzenin neden değişmesi gerektiğine vurgu yapılan konuşmada Nâzım Hikmet’in dizelerine de atıf bulunuyordu. García konuşmasına Türkiye’nin emekçilerini TKP’yi güçlendirmeye çağırarak son verdi:

“Her şey değişmek zorunda. Bunun için de TKP güçlenmek zorunda, çünkü o emeğiyle zenginlikleri yaratanların partisi, o sömürülenlerin, çoğunluğun partisi, gerçekten yana olanların, Türkiye işçi sınıfının partisi.

Bu nedenle, size naçizane diyeceğim odur ki: TKP’yi güçlendirin, kendinizi güçlendirin.”

'Bizim o büyük cümlelerimiz burada hayata geçiriliyor'

Hafta boyunca Eskişehir Vişnelik Semt Evi, Ankara Doğukent Semt Evi, İstanbul’da Beyoğlu Semt Evi, Selimiye Semt Evi, Dudullu İşçi Evi ve Kocaeli Gebze İşçi Evi’ne ziyaretler düzenlendi. PCTE heyeti bu ziyaretler esnasında, semt evleri ve işçi evlerinin kuruluş dinamiklerini, kurulduklarından bu yana emekçilerin örgütlenmesi ve dayanışmasında üstlendikleri rolleri, mücadele alanlarını ve elde edilen kazanımları yerinde gözlemleme ve dinleme imkanı buldu.

Yerel örgütlerle fikir alışverişinde bulunan PCTE heyeti, semt ve işçi evleri deneyiminin İspanya’da yürüttükleri mücadele açısından yol gösterici pek çok unsur barındırdığını paylaştı. Semt ve işçi evleriyle oluşturulan örneklerin doğru yolda olduğumuzu gösterdiğine işaret eden Genel Sekreter Garcia, komünistlerin büyük cümlelerinin buralarda hayata geçirildiğini gördüklerini ifade etti.

Dostluk ve dayanışmamızın çıktıları daha geniş kesimlerle buluşacak

İşçi sınıfının farklı ülkelerde mücadele veren iki partisi arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlenmesine katkıda bulunan ziyaret, partiler arası işbirliği alanlarının genişlemesi ve derinleştirilmesine yönelik bir dizi kararla son buldu.

Basın yayın alanındaki üretimler, kadın mücadelesi, uluslararası dayanışma, işçi sınıfı mücadelesinin ideolojik ve siyasal referanslarının güçlendirilmesi, eğitim faaliyetleri gibi birçok başlıkta ortak mücadele ve üretimin meyveleri önümüzdeki süreçte daha görünür olacak.