İspanya İşçileri Komünist Partisi heyeti Gebze İşçi Evi'nde

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze İşçi Evi, İspanya İşçileri Komünist Partisi heyetini ağırladı. Heyeti karşılamak amacıyla gelen işçiler ziyaret sırasında Gebze İşçi Evi’nde yerini aldı. Heyete işçi evinin tanıtılmasıyla başlayan ziyarette Mustafa Tozkoparan Salonu’ndan başlanarak işçi evinin farkı faaliyetlere için kullanılan odaları gezildi.

Gebze İşçi Evi adına söz alan Önder Erginer, öncelikle bulundukları bölgenin Türkiye’nin en önemli sanayi bölgelerinden biri olduğundan söz etti. Yaklaşık 170 bin işçinin bulunduğu bir bölgede yer alan İşçi Evi’nin açılmasında işçilerin emeğini vurgulayan Erginer sözlerini “Bizim fabrikalarda maruz bırakıldığımız şartlara karşı örgütlenmek ve direnmek için hazırlıkların yapılacağı bir yer olması gibi bir hayalimiz vardı. Burayı bu amaçla açtık. Şu anda burada gördüğünüz her şeyi işçiler yaptı. Bir kaynak işi görüyorsanız bilin ki onu bir metal işçisi yapmıştır” şeklinde tamamladı.

İspanya'da ve Türkiye'de yaşayan emekçilerin ortak sorunları var

Farklı sektörlerden işçiler söz alarak sömürü koşullarına karşı İşçi Evi’nde nasıl bir araya geldiklerini anlattı.

Türkiye’de üretim yapan bir İspanyol firmasındaki sendikalaşma deneyimini ve işçileri işten çıkarmalarla sindirmeye çalışan patrona karşı mücadelelerini aktaran bir fabrika işçisi İspanya emekçileriyle ortak bir düşmana karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Astor Garcia, Türkiye’de İspanyol sermayesi tarafında canları acıtılan işçilerin yürüttükleri mücadeleye İspanya’dan her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi. İşçi Evi sayesinde işçilerin mücadelesinin siyasallaştırılmasının örneklerini çok önemsediklerini vurgulayan Garcia, Türkiye ziyaretleri boyunca birçok semt evini ve işçi evini ziyaret ettiklerini, bu dayanışma merkezlerinin sayısının artmasının ve çok daha fazla sayıda işçiye ulaşmasının hem İspanya’da verdikleri mücadele hem de Türkiye işçi sınıfı için çok umut verici bulduklarını aktardı.

Heyete gece vardiyasındaki işçilerden hediye

Toplantıya gece vardiyasında oldukları için katılamayan Gebzeli metal işçileri heyete yine bir gece vardiyasında hep birlikte hazırladıkları İspanya İşçileri Komünist Partisi ambleminin olduğu plaketi hediye etti.