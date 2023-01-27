İspanya İşçileri Komünist Partisi heyeti Dudullu İşçi Evi'nde

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı DES sanayi sitesinde yer alan Dudullu İşçi Evi, İspanya İşçileri Komünist Partisi heyetini konuk etti. Heyet, bölgede çalışan Türkiye Komünist Partililer ve dostları tarafından karşılandı.

Dudullu İşçi Evi adına söz alan Ömür Yaşayan, sanayi bölgesindeki çalışmalara ve işçi evinin atölyelerle kurduğu bağa ilişkin anlatımlarda bulundu. DES, KADOSAN, İMES, MODOKO gibi sanayi sitelerinin işçi sayıları ve genel özelliklerine ilişkin bilgileri aktardı. Haftanın belirli günlerinde Türkiye siyasetini konuşmak ve paylaşımda bulunmak üzere işçi evinde bir araya geldiklerini, sanayi bölgesindeki işçilerle düzenli futbol maçları yaptıklarını, çocuk atölyeleri ve film gösterimleri düzenlediklerini belirtti. Patronların Ensesindeyiz Ağı'yla birlikte hareket ettiklerini, özellikle işçi sağlığı ve güvenliği ile işçi hakları alanında işçilerle temas ettiklerini, bu konularda bilgilendirme ve toplantılar yaptıklarını aktardı.

Omega Motor İşçileri de unutulmadı. Sendikalaştırıldıkları için işten çıkarılan 17 metal işçisini her gün ziyaret edildiği ve dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

İspanya İşçileri Komünist Partisi Genel Sekreteri Astor Garcia, bu ziyaretin özel bir ziyaret olduğunu, işçi sınıfının yanı başında yer alabilmenin zor ve gelişim için kaçınılmaz derecede gerekli olduğunu vurguladı.

İşçi sınıfı içerisindeki örgütlenme çalışmalarına ilişkin çeşitli sorular sorarak cevapları titizlikle dinledi.

Dudullu İşçi Evi’ndeki sohbetin ardından sanayi sitesindeki atölyelere ziyarette bulunan heyet işçilerle sohbet etmek imkanı buldu.