İspanya Fransa ve İtalya'ya gaz arzını artıracağını açıkladı

İspanya Enerji ve Çevre Bakanı Teresa Ribera bugün yaptığı açıklamada, ülkenin Bask ülkesindeki mevcut bir boru hattı aracılığıyla Fransa'ya gönderebileceği doğalgaz hacmini artırdığını ve ayrıca İtalya'ya daha fazla sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) göndermek için yatırım yapacağını söyledi.

İspanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından gaz arzındaki düşüşün neden olduğu Avrupa'daki enerji krizini çözmeye yardımcı olabilecek bir gaz merkezi olarak öne çıkan ülkelerden biri.

Financial Times'ın haberine göre, İspanya'nın Katalonya bölgesi üzerinden Fransa'ya gaz ihracı gerçekleştirilmesi için yapımı devam eden MidCat boru hattının aksine, Bask bölgesinden gönderilecek gaz miktarının hacminin çok az olduğu bildirildi. Fransa, yapımı devam eden MidCat boru hattına karşı çıkıyordu. Ancak Ukrayna savaşının ardından Fransa'nın bu konudaki görüşünü revize ettiği bildirildi.

Ribera yaptığı açıklamada, Bask bölgesinden Fransa'ya geçen boru hattının hacminin yıllık 1,5 milyar küp arttırıldığı belirterek, "İspanya dayanışma gösteriyor ve Avrupa'nın arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak istiyor" dedi.

İspanya, ayrıca Akdeniz'den diğer ülkelere LNG arzı için üç proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Olası projelerin özellikle İtalya'ya doğalgaz arzını artıracağı belirtiliyor.