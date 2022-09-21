Fransa'da nükleer tesiste yangın: 'Radyasyon tespit edilmedi'

Fransa Nükleer Güvenlik Kurumu (ASN) tarafından bugün yapılan açıklamada, Framatome şirketi tarafından işletilen ülkenin güneydoğusunda bulunan uranyum içeren bir nükleer tesiste yangın çıktığını duyuruldu. Açıklamada, tesiste yapılan incelemede radyasyona rastlanmadığı bildirildi.

Reuters'in aktardığına göre, ASN açıklamasında, "Yangının söndürülmesinin ardından hiçbir radyoaktif madde etkilenmediği tespit edildi" denildi. Açıklamada, yarın itibariyle tesisin incelenmesi amacıyla özel araştırma ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Nükleer tesisi işleten Framatome tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında kimsenin zarar görmediği söylendi.

Yangın çıkan tesiste, zenginleştirilmiş uranyum bazlı nükleer güç reaktörleri üretiliyordu.