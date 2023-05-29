İspanya erken genel seçime gidiyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde aldığı yenilginin ve muhalefetteki sağ partilerin güçlenmesinin ardından normal şartlarda aralık ayında gerçekleştirilmesi gereken genel seçimlerin 23 Temmuz'a alındığını açıkladı.

Yerel seçimlerin sonuçlarını kabul ettiğini ve erken seçime gitmenin gerekli olduğuna inandığını belirten Sanchez, "Sonuçları kabul ediyorum ve buna bir cevap vermenin gerekli olduğuna inanıyorum. En iyisi ülkenin siyasi gidişatını belirlemek için İspanyolların sözü almasıdır." dedi.

Seçimler sonunda ülke genelinde oyların dağılımına bakıldığında ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 31,5, sol koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yüzde 28,11, muhalefetteki sağcı Vox Partisi yüzde 7,18 oy aldı.

2019'daki son yerel seçimlerde bu oranlar PSOE yüzde 29,26, PP yüzde 22,23, Vox ise yüzde 2,9 şeklindeydi.

PP, bu yerel seçimlerde PSOE'nin elinde olan 10 özerk yönetimden 6'sını kazandı. (AA)