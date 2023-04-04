İspanya askeri eğitim verdiği 200 Ukraynalıyı savaşa gönderiyor

İspanya'da temel askeri eğitim gören 200 Ukraynalının, 5 haftalık eğitimlerini tamamladığı ve Rusya'yla savaşmak üzere ülkelerine gönderileceği bildirildi.

El Periódico gazetesinin aktardığına göre, Toledo Piyade Akademisi'nde haftada 6 gün 10 saatlik eğitim alan 200 Ukraynalının yaş ortalamasının 36 olduğu ve temel atış, patlayıcı ve ilk yardım eğitim aldığı aktarıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen törene katılan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, Ukraynalı savaşçılara, "Artık İspanya ordusunun ailesinin bir parçasısınız. İspanya Ukrayna'ya derinden bağlılık hissediyor. Davanız bizim de davamız" dedi.

Bununla birlikte, Ekim 2022'de başlatılan Avrupa Birliği Ukrayna Askeri Yardım Misyonu (EUMAN UA) kapsamında İspanya'da eğitimini tamamlayan Ukraynalı sayısı 639 oldu.

EUMAN UA'nın, İspanya'da Nisan ayında bu sayının 856, sene sonuna kadar da 2000 olmasını hedeflediği kaydedildi.