İSO Başkanı: Doğalgaz kısıntısı üretimde çok ciddi strese yol açacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına uygulayacağı doğalgaz kısıntısı kararının üretim üzerinde büyük bir stres yaratacağını söyledi.

Enerjide son aylardaki maliyet artışlarından dolayı sanayicinin "fedakarlık" yaptığını ileri süren Bahçıvan "Sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir" açıklamasını yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bahçıvan şu ifadeleri kullandı:

"Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğal gaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyuyor. Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğal gaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor.

Bundan 6 ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakâr bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez.

Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum.”