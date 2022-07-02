İsmi açıklanmayan dernek ve vakıflara bir yılda 865 milyon TL aktarıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Yılı Genel Faaliyet Raporu açıklandı. Rapora göre, ismi açıklanmayan dernek ve vakıflara 865 milyon TL aktarıldı. Bu tutarın 769 milyon 830 bin TL’si cari transfer kaleminden yapılırken 96 milyon TL’si ise “sermaye transferi” adı altında aktarıldı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, cari transfer adı altında dernek ve vakıflara tam 292 milyon 311 bin TL aktardı. Sağlık Bakanlığı 170 milyon 138 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığı 136 milyon 760 bin TL, Diyanet 95 milyon 578 bin TL, İçişleri Bakanlığı 42 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı 7 milyon 491 bin TL, Dışişleri Bakanlığı ise 7 milyon 106 bin TL aktardı. Milli Savunma Bakanlığı 824 bin TL, TBMM 400 bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 167 bin TL, Adalet Bakanlığı ise 21 bin TL’yi dernek ve vakıflara yardım yaptı.

Özel bütçe kapsamındaki idarelerin aktardığı tutar ise toplam 16 milyon 826 bin TL oldu. Dernek ve vakıflara, yardım amacıyla yapılan sermaye transferi toplamı ise 96 milyon TL oldu. 2020 yılında aktarılan 1 milyar 97 milyon 513 bin TL ile birlikte, vakıf ve derneklere son iki yılda aktarılan tutar, 1 milyar 962 milyon 513 bin TL’ye ulaştı.