Emine Erdoğan'ın yemek tarifi kitabının ihalesi sonuçlandı: 1 milyon 148 bin TL

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın önsözünü kaleme aldığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının yeni baskısı için yapılan ihale sonuçlandı. İlk baskısı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 2021 yılında 250 bin TL karşılığında yapılan kitabın tanıtımı için ise 700 bin TL harcandı. Kitabın 6 bin adet İngilizce, 6 bin adet de Türkçe olmak üzere toplam 12 bin adet yeni baskısının yaptırılacağı bildirildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı ve Turkish Cusine with Timeless Recipes” isimli ihalenin duyurusunu 11 Nisan’da yaptı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihale kapsamında bakanlık ile Başak Matbaacılık arasında sözleşme imzalandı.

Milli Kütüphane Hizmet Binası’nda 18 Mayıs’ta düzenlenen ihale kapsamında imzalanan sözleşmenin bedeli 1 milyon 148 bin 760 TL oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ihale için hazırlanan teknik şartnamede, yeni baskı sürecinin 60 gün içinde tamamlanacağı ifade edildi.