İsmet Aktürk cinayetinin azmettiricisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranan Şerafettin Dadaş'ın yakalandığını açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 Haziran 2015'te Kocaeli Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ü iş yerine giderken, pusu kurularak öldürülmesi talimatını veren ve 8 yıldır aranması bulunan Şerafettin Dadaş'ın izine ulaşıldı. "Suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan firari olan suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş, Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürütülen operasyonla Alanya ilçesinde yakalandı. Dadaş, Ankara'ya getirildi.

Açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran şehir eşkıyalarına göz açtırmayacağız, çökerteceğiz. Organize suç örgütlerinin inlerine gireceğiz, onlara nefes aldırmayacağız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" denildi.