İsmailağa'ya bağlı dernek başkanı, otopark basarak işletmecisini darp etti

Cinsel istismar haberiyle gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Dirayetli Toplum Vakfı Onursal Başkanı Nezir Yıldız, İstanbul Fatih'te Ethem Öztürk tarafından işletilen otoparkı bastı.

halktv.com.tr'den Hazar Dost'un haberine göre Öztürk'ü darp eden Yıldız, karakolda verdiği ifadede "Kimseye zarar vermedim" dedi.

İstanbul Fatih’te otopark işletmecisi olan Ethem Öztürk, mal sahipleriyle 2020’de 5 yıllık kira sözleşmesi imzaladı. Ancak mal sahiplerinden ikisi, otoparkı İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Dirayetli Toplum Geliştirme Vakfı Başkanı Nezir Yıldız’ın yakınına da kiraladı.

Ethem Öztürk, mal sahiplerinin sözleşme sürerken ikinci bir kişiye kiralama yapmasını yargıya taşıdı ve durdurma kararı aldı. Yargı kararının ardından Nezir Yıldız ve arkadaşları otoparka ağustos ve kasım aylarında toplam üç kere saldırı düzenledi. Yıldız, otopark işletmecisi Ethem Öztürk'ü darp etti.

Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından otoparka saldıran 30-40 kişilik gruptan sadece iki kişi gözaltına alındı. Bu iki kişiden biri Nezir Yıldız’dı. Yıldız, ifadesinde, otoparka tadilat yapmak için gittiğini belirtirken “Kimseye zarar vermedim” dedi.

Ethem Öztürk, mal sahiplerine karşı açtığı davaların tamamının kendi lehine olduğunu söylerken Nezir Yıldız ve diğer saldırganlardan şikayetçi oldu.

31 Ağustos’ta karakoldaki ifade işlemlerinin ardından avukatıyla dışarı çıktığı sırada yine bu grubun saldırısına uğradığını anlatan Öztürk, “Yanımızda komiser de vardı. Bize bir şeyler attılar, küfür ettiler” dedi. Polislerin de güvenlikleri konusunda endişe duyduğunu aktaran Öztürk, “Beni ve avukatımı evimize polis aracı bıraktı” diye konuştu.

İşletmeci Öztürk, yaşadıklarının ardından Nezir Yıldız ve otoparkına saldıran kişiler hakkında şikayetçi oldu. Elindeki güvenlik kamerası görüntülerini savcıya veren Öztürk, Nezir Yıldız hakkında ilçede ‘çete lideri’ olduğunun konuşulduğunu söyledi.

Ayrıca ülkücü mafya lideri Sedat Peker, Türkiye’de olduğu dönemde Nezir Yıldız’ın "onursal başkanı" olduğu Dirayetli Toplum Vakfı’nın merkezine ziyaretlerde bulunmuştu.