İsmailağa'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bir atama daha

TBMM'de hiç ret oyu almadan kurulması kabul edilen Diyanet Akademisi’nin başkanlığına, İsmailağa cemaati bağlantılı Enver Osman Kaan atandı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Kaan’ın, 'hafızlık icazetini' İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından yönetilen Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu’nda alması ise dikkat çekti.

Söz konusu vakıf, mayıs ayında düzenlenen 'icazet töreni' öncesi yüzlerce cüppeli-sarıklı kişinin cami etrafında tekbirli yürüyüş yapması ile gündeme gelmişti. Kaan, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş gibi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu.

Erbaş'la birlikte sekizinci yönetici

Diyanet yönetiminde bulunan Haseki mezunu yönetici sayısı, Erbaş’ın dışında yediye yükseldi.

Bu isimler şöyle: