Diyanet'te çift koltuk tartışması: İsmailağa'dan yöneticiliğe

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Strateji Daire Başkanı olarak atanan ve daha önce FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelen Hasan Güçlü’nün, özgeçmişinde belirttiğinin aksine Özel Kalem Müdürlüğü görevinden ayrılmadığı ve fiilen bu görevi yürüttüğü öğrenildi.

Diyanet’in üst kademesinde bulunan birçok ismin de eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne de İsmailağa cemaatinin kursunda eğitim alan ve öğreticilik yapan Muhammet Emin Kılıç’ın atanması dikkat çekti.

Diyanet'in yönetimi aynı merkezden

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, halihazırda Diyanet’te yöneticilik yapan çok sayıda ismin eğitim aldığı İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne, merkezin eğitmenlerinden olan Muhammet Emin Kılıç atandı. Kılıç’ın özgeçmişinde yer alan bilgilere göre, Kılıç'ın Fatih Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren İsmailağa cemaatinin Kuran kursunda “Arapça ve dini eğitim” alması dikkat çekti.

Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi mezunu olan Kılıç, üniversitenin ardından İsmailağa Kuran kursuna dönerek, öğreticilik görevinde bulundu. İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde de eğitim alan ve eğitim görevlisi olarak çalışan Kılıç, temmuzda müdürlük görevine atandı.

Diyanet’in merkez teşkilatında 7 genel müdürlük ve 3 başkanlık bulunuyor. Bu genel müdürlük ve başkanlıklarda ise Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesine başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kamu görevlilerinin katılmasıyla tartışmaların odağında olan İsmailağa cemaatiyle ilişkili Kılıç’ın müdürlüğüne getirildiği merkezden mezun olan ve halihazırda yöneticilik yapan çok sayıda isim bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra merkezden mezun olan isimler şöyle:

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz

DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan

DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt

DİB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin

DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Fatih Mehmet Karaca

DİB Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü.

Çifte koltuk

Öte yandan, 4 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı’na atanan ve Başkan Erbaş’ın görev yaptığı dönemde Sakarya Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Güçlü’nün ise bu görevinin yanı sıra Özel Kalem Müdürlüğü görevine de devam ettiği öğrenildi.

Güçlü, son olarak Erbaş’a Japonya ziyaretinde eşlik etti. Güçlü’nün Özel Kalem Müdürlüğü’ne devam etme gerekçesi olarak ise “müdürlüğün imkanlarının başkanlıktan daha fazla olması” gösteriliyor. Buna karşın Diyanet’te yer alan özgeçmişinde Güçlü’nün, Özel Kalem Müdürlüğü görevinden ayrıldığı belirtiliyor.