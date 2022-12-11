İsmailağa Cemaati'ndeki istismara 'iftira' dedi, tepki gösterenlere küfür etti

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve "onursal" başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin altı yaşında 'evlendirilip' istismara maruz bırakılmasına ilişkin konuşan İsmailağa tarikatına yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik, cinsel istismara dair haberlerin "iftira" olduğunu iddia etti.

Youtube'da ‘İslami sohbetler' başlığıyla videolar paylaşan Çevik, söz konusu cinsel istismara tepki gösterenlere de hakaret ederek ‘nokta nokta çocuğu’ dedi.

Çevik'in konuya ilişkin sözleri şöyle:

'Nokta nokta çocuğu...'

“Altı yaşında çocuk, icazet törenindeki şeyle resim çektiriyor, ‘Altı yaşında gelin oldu'. Bununla alakalı çok güzel bir söz gördüm, orası nokta noktalı da, orayı da söyleyeceğim, ama nokta noktalı söyleyeceğim. Diyor ki; ‘Sakın çocuklarınıza küçükken gelinlik giydirip fotoğraf çektirmeyin, yarın bir gün nokta nokta çocukları kızınızı gelin zanneder' ne güzel bir söz değil mi? Nokta nokta çocuğunu anladınız siz. Bunlar haramın içinde boğulmuşlar.

'Her taraftan İslam'a saldırı var'

Youtube'a bakıyorum trendlerde neler var. Bu iftira haberleri iki üç tane trende girmiş, izlenmesi de çok düşük. Normalde trendlere giren videolar en az 300-500 binden başlar. Bizim bu haberin yalan olduğuna dair videomuz 200 bine yaklaştı trendlerde yok. Bir baktım, altı yaşındaki kız bilmem ne yapmış videosu, 100 bin izlenmiş trendlerde. Her taraftan İslam'a saldırı var. Durmadı, durmayacaklar. Hak ile batılının savaşı kıyamete kadar sürecek, tarafımızı iyi seçelim. Bak ben o videoyu çektiğim zaman o fotoğraflar çıkmamıştı, hani o aile ile röportaj yapıldı ya ben ondan habersizken o videoyu çektim, dedim ki ortada bir şey yok kimseye iftira atmayın.

'Eğer böyle bir şey olsa bile...'

Şimdi Twitter'a baktım yine o yalan haberi yapan kişiyi bir savunuyorlar… İsmini unuttum, bilmem ne yalnız değildir... Bütün ünlüler, ünsüzler, dinsizler, donsuzlar... Buradan kaç kişi çıkıp da İslam'a niye saldırıyorsunuz... Misal diyorum, eğer böyle bir şey olsa bile, kalkıp da bütün İslam'a küfür ettiler adamlar ya. Adamlar böyle çalışıyor, en ufak bir şey de bir Müslüman yanlış yapsın, ayağı takılsın ‘Vay bunların hepsi böyle...' Peki biz niye bugünlerde bir olmuyoruz?"