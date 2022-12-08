İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarını öğrencilere anlatan din öğretmeni: Sizi dinden çıkarmak için...

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Gaffar Okkan Anadolu Lisesi'nde ders veren bir din öğretmeni, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'yi bir cemaat müridiyle imam nikâhı ile evlendirmesi ve çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin olayı öğrencilerine "Sizi dinden çıkarmak için böyle şeyler uyduruluyor" diyerek aktardı.

soL’a konuşan bir öğrenci, din öğretmeninin konuya ilişkin sözlerini şöyle aktardı:

"Toplumda hacı-hocalara inanmayın' deniyor. Bakmayın böyle diyenlere. Geçenlerde de sözde altı yaşında bir kızın cemaat zoruyla evlendirildiği haberi çıkartıldı. Siz böyle şeylere inanmayın. Sizi dinden çıkartmak için böyle şeyler uyduruyorlar. Benim dini birikimim var ve böyle şeylere inanmıyorum; sizin dinî bilginiz yok, bilmeden yorum yapmayın. Peygamberimizin izinden gidin, zaten hocalar da bunu öğretiyor."