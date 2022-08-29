İsmail Türüt'ten Sedat Peker'e doğum günü şarkısı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için bestelediği şarkıyla büyük tepki çeken İsmail Türüt, ülkücü mafya Sedat Peker için şarkı yazdı. Türüt bir süre öncesine dek Sedat Peker gibi AKP destekçisiydi.
Türüt’ün "Siyaset bozdu keyfimizi" adı verilen şarkısını Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından paylaştı.
Olur Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi" ifadesini kullandı.
Peker’in eski miting görüntülerine de yer verilen videoda yer alan şarkının sözleri ise şöyle:
"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere
Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e
Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim
Doğum gününü kutlar, yanağından öperim
Reisim sen gideli, deli gibiyim deli
Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli
Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli
Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor
Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor
Tanıyan tanımayan seni bana soruyor
Seni bana soruyor
Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını
Adım sandıklarımın sildim artık adını
Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın
Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın
Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın
Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun
Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun
Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor
Ekonomik bunalım günden güne artıyor."