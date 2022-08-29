İsmail Türüt'ten Sedat Peker'e doğum günü şarkısı

Hrant Dink'in katili Ogün Samast için bestelediği şarkıyla büyük tepki çeken İsmail Türüt, ülkücü mafya Sedat Peker için şarkı yazdı. Türüt bir süre öncesine dek Sedat Peker gibi AKP destekçisiydi.

Türüt’ün "Siyaset bozdu keyfimizi" adı verilen şarkısını Sedat Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur sosyal medya hesabından paylaştı.

Olur Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şarkıcı Sn. İsmail Türüt’ün, Sn. Reis Sedat Peker’in 2 ay önceki doğum günü dolayısıyla yazdığı tam da bugünü anlatan muhteşem bir şarkı. Şarkının ismi: “siyaset bozdu keyfimizi" ifadesini kullandı.

Peker’in eski miting görüntülerine de yer verilen videoda yer alan şarkının sözleri ise şöyle:

"Sohbeti, muhabbeti benzer bala şekere

Bir Türkü söyleyeyim reis Sedat Peker'e

Saygılarımı sunar, arzu hürmet ederim

Doğum gününü kutlar, yanağından öperim

Reisim sen gideli, deli gibiyim deli

Vallahi ağır oldu, ayrılığın bedeli

Vallahi ağır oldu, sensizliğin bedeli

Aradan kaç yıl geçti, gözüm seni arıyor

Kimle konuşuyorsam, seni bana soruyor

Tanıyan tanımayan seni bana soruyor

Seni bana soruyor

Siyaset bozdu bizim ağzımızın tadını

Adım sandıklarımın sildim artık adını

Bazı siyasetçiler kırılmasın kızmasın

Değiller Sedat Peker, konuşmasın yazmasın

Vatandaşlar da diyor, hep konuşsun susmasın

Uzaktan duruyorsun, izleyip görüyorsun

Ülkemin durumunu hep bana soruyorsun

Ha bu İsmail Türüt, sözlerini tartıyor

Ekonomik bunalım günden güne artıyor."