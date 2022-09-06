İsmail Türüt’ün ülkücü mafya lideri Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu
İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.
Haber Merkezi
İsmail Türüt’ün ülkücü mafya lideri Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.