İsmail Türüt'e Sedat Peker sorgusu

İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.

Haber Merkezi

İsmail Türüt’ün ülkücü mafya lideri Sedat Peker’e doğum günü şarkısı yazdığı için ifadesi alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne davet edilen İsmail Türüt, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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İsmail Türüt'ten Sedat Peker'e doğum günü şarkısı