İsmail Tarman Ortaokulu velileri ve mahalleli 6 yıldır okullarını geri istiyor

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulu’nun kapatılarak imam hatip ortaokuluna dönüştürülme işlemi mahkemece iptal edilmesine rağmen karar hala uygulanmıyor.

2 bin 297 gündür eylemlerine devam eden veliler ve mahalleli, okulun önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, mahkemelerin okulun imam hatibe dönüştürme işlemini 4 kez iptal ettiği halde mahkeme kararına uyulmayarak okulun 6 yıldır kapalı olduğu belirtildi.

Normal okulların imam hatibe dönüştürülemeyeceğini belirten veliler, bölgedeki normal ortaokullarda sınıfların mevcudunun önceden 30 iken 45 öğrenciye çıktığını ifade ettiler.

Veliler ve mahalle sakinlerinin avukatı Arzu Becerik, iktidarın ideolojik yaklaşımının öğrencileri mağdur ettiğini belirtti.

Kağıthane 4. Levent Semt Evi adına konuşan Ozan Can, bölgedeki emekçi çocuklarının imam hatip okullarına gitmek zorunda bırakılmasına karşı mahalleliyle birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Basın açıklamasından sonra veliler okulun imam hatip tabelasının yerine kendi yaptırdıkları İsmail Tarman Ortaokulu tabelasını okulun duvarına astı.