İsmail Saymaz'dan Mustafa Ceceli'yi zora sokacak paylaşım

AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin kendisini Kabe'den aradığını belirtmiş, ilginç ifadeler kullanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ceceli'nin Erdoğan övgüsü içeren anlatımı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mustafa Ceceli’ye helal olsun. Kabe’de tavaf ederken 'Uzakdoğudan gelmiş sarı benizliler ve küçük boylular' ile Türk bayrağını öpüp bir eliyle Erdoğan için dua ediyor. Aynı anda diğer eliyle Özgür Demirtaş’ın hükümeti eleştiren twitlerini beğeniyor" dedi.