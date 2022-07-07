AKP'li ismin şahidi dikkat çekti: 'Uzak Doğulular Kabe'de Erdoğan diye dua ediyor'

AKP Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Halktv'de yer alan habere göre, Özhaseki Erdoğan'a hitap ederek kendisini bir süre önce şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe'den aradığını söyleyerek şöyle konuştu:

"'Dedi ki; Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum'. Mustafa ne oldu? Hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? 'Hayır abi değil...Önümde bir Türk Bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular hiç tanımadığım milletten insanlar önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar.'"