İsmail Saymaz'dan liste tepkisi: CHP'liler hangi motivasyonla bu listelere oy verecek

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı programda CHP'nin milletvekili aday listesine yönelik açıklamalarda bulundu.

"Benim saydığım kadarıyla DEVA Partisine 12 ya da 13, Saadet ve Gelecek Partisi'ne 9 ya da 10, Demokrat Parti'ye 10, İYİ Parti'ye de bazı illerde çekildiği için 5 seçilebilecek yerden toplamda ise 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiniz. Bu hakkaniyete aykırı. Kaç milletvekili seçilecek de 40 milletvekili verdiniz siz? Kardeşim CHP'liler kendilerini görmedikleri listelere hangi motivasyonla oy versinler?" diyen Saymaz, "Üstelik bu partilere en seçilebilecek illerden vermişler. Bunu neye göre verdiniz? DEVA bu ittifaka girmeseydi kaç milletvekili çıkaracaktı? Gelecek Partisi bu ittifaka girmedi kaç milletvekili çıkaracaktı. Bence 9 milletvekili çıkaramazdı. DEVA hiç çıkaramazdı. Ve bunun sonucunda 40 yıldır partide ter döken CHP'liler tepki gösteriyor" ifadelerini kullandı.