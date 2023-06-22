İsmail Saymaz: Tanju Özcan, Bolu Meydanı’ndan CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğini söyledi

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğini yazdı.

Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştüğünü söyledi. 

Özcan'ın "Değişim ve adalet için 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğini söylediğini" yazan Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP, sosyal medya paylaşımlarından ve konuşmalarından ötürü Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. Az önce Özcan’la görüştüm. Özcan, değişim ve adalet için 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğini söyledi."