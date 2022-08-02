İsmail Saymaz: Kavakcı Ailesi’ne nasıl bir borcumuz var ki öde öde bitmiyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Merve Kavakcı’nın kız kardeşi Ravza Kavakcı Kan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yurtdışına eğitime gönderilmesi ve sonrasındaki yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı açılan davayı hatırlattığı bugünkü yazısında, “Kavakcı Ailesi’ne nasıl bir borcumuz var ki öde öde bitmiyor” dedi.

Saymaz yaşananları şöyle özetledi:

"Kan, 2009 yılından 2013’e kadar ABD’de yüksek lisans eğitimi gördü. Doktora dört yıl olmasına rağmen dört yıl yedi ayda bitirebildi. Felsefe ve siyaset bilimi dalında mezun oldu. ‘Türkiye’nin Rol Model Statüsündeki Paradokslar Avrupa Birliği’ne Katılımı: Temsil Gücüne Eleştirel Bir Bakış’ başlıklı tezi yazdı. Bu teze İBB onay vermediği gibi, içeriği şirkete bildirilmemişti bile. Ayrıca Metro İstanbul A.Ş.’nin faaliyetleri ile bir ilgisi de bulunmuyor. Kan’ın eğitimi için 155.035,42 dolar ve 52.781,49 TL harcandı. 15 gün içerisinde görevine dönmesi gerektiği halde müracaat etmedi. İBB haricinde bir işte çalışmaması gerekirken, 2014’te özel üniversitede ders verdi. Mecburi hizmetini tamamlamadan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili seçilince iş sözleşmesi askıya alındı. Halen milletvekili olduğu için İBB’ye dönmedi.”

Saymaz dava sürecine ilişkin olarak da şu bilgileri aktardı:

“İBB el değiştirdikten sonra, o dönemin Genel Müdürü Ömer Yıldız ile Yardımcısı Ali Yandır hakkında güveni kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Kan’ın ve iki eski belediye yöneticisinin ifadesini almadan kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. İBB, karara itiraz etti. Dilekçede, şüphelilerin sözleşmedeki yaptırımları uygulamayıp kamu zararına yol açtıkları ifade ediliyor. Kan’ın sözleşmedeki yükümlülüklere uymadığı ileri sürülerek, masrafların faiziyle ödenmesi gerektiği vurgulanıyor.”

İBB’nin zararın tazmini ve iş sözleşmesinin feshedildiğine dair tespit için Kan aleyhine iki dava daha açtığını ifade eden Saymaz, bu davaların devam ettiğini belirterek duruma, “Kavakcı Ailesi’ne nasıl bir borcumuz var ki öde öde bitmiyor” diye tepki gösterdi.