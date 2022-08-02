AKP'de toplu istifa: 'Kimliğini çıkar temin etmek için kullanıyor'

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde AKP İlçe Teşkilatında görevli 6 yönetici parti teşkilatından istifa ettiğini duyurdu. Dilekçelerini parti il binasına teslim eden Seçim İşleri Başkanı İbrahim Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Garip Babür, Sosyal Politikalar Başkanı Mahfuz Ayık, Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Şitilay, Yönetim Kurulu Üyesi Eşref Buğar, Ekonomi ve Engelli Birim Başkanı Kütbi Gözen’in ilçe yönetiminden istifa ettiklerini açıkladı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, 6 yönetici istifa gerekçesine mevcut ilçe başkanı Abdulhaluk Tuncay'ın parti çalışmalarında yer almadığını gösterdi.

İstifa dilekçesinde, Tuncay'ın göreve getirildikten sonra bir daha seçim çalışması yapmadığını, ikametinin Diyarbakır merkezde olduğunu, haftada bir gün ilçeye uğrayıp resmi kurumları ziyaret edip fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldığını belirtti. Üyelerin sürekli partiden istifa ettiğini belirten 6 yönetici, ilçe başkanının AKP kimliğini şahsi çıkar ve menfaat temin etmek amacıyla kullandığını da söyledi.

'Parti kimliğini çıkar temin etmek için kullanıyor'

İl yönetimine teslim edilen istifa dilekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Lice İlçe Başkanı Abdulhaluk Tuncay göreve geldiğinden bu yana bir gün seçim çalışması yapmamıştır. Evi Diyarbakır'dadır. Haftada bir gün gelip Lice Belediyesi, Hastane, Milli Eğitim Müdürlüğü, DİSKİ Müdürlüğü gibi kurumlara uğrayıp resim çektirip gidiyor. AK Parti kimliğini çıkar ve menfaat temin etmek için kullanıyor. İlçeye bağlı Oyuklu ve Üçdamlar mahallelerinde ikamet eden parti üyelerimiz bu yüzden başka partilere geçtiler. Üyelerimiz sürekli istifa ediyor. Bu yüzden kimse partiye uğramıyor."

İlçe Başkanı Tuncay'ın eşi Hatice Tuncay'ın teşkilatın bilgisi dışında kamu kurum müdürleri ve yöneticileriyle toplantılar yaptığını belirten partili yöneticiler, “İlçe teşkilatına bile bağlı değil. Bu durumlar hem teşkilatımız hem de ilçemize zarar verecek boyutlara ulaştı. Bu bağlamda vebal almak istemiyoruz. Bu yüzden teşkilatımızı topladık. Daha fazla spekülasyona fırsat vermemek için istifa ettiğimizi belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.