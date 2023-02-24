İsmail Saymaz: Ekşi Sözlük’ün kapatılmasını Beştepe istemiş

AKP'ye yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ekşi Sözlük'e erişimin engellenmesi kararını bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın istediğini yazdı. Saymaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun başvurusu ile alınan karar başvurusunda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı günkü yazısı dayanak gösterildiğini ve erişimin engellenmesini bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın talebi ile alındığını belirtti.

Saymaz'ın "Ekşi Sözlük’ün kapatılmasını Beştepe istemiş" başlıklı yazısındaki ilgili kısım şöyle:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ekşi Sözlük’e erişimin engellenmesi için 21 Şubat’ta Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Başvuruda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı günkü yazısı dayanak gösteriliyor. Buradan anlıyoruz ki, erişimin engellenmesini bizzat Beştepe talep etmiş. Cumhurbaşkanlığı yazısının içeriğine girilmiyor ancak 'Cumhurbaşkanlığı talebinin usule uygun olduğu' yazılıyor.

Yasal gerekçe olarak 5651 sayılı İnternet Ortamındaki Yayınların Denetlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesi işaret ediliyor.

Madde şu şekilde:

'Yaşam hakkı ile can ve mal güvenliğinin, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi…'

Gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında Ekşi Sözlük’e erişimin engellenmesine yönelik idari tedbir kararı verildiği vurgulanıyor.

Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre “Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların talebi üzerine içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı 24 saat için sulh ceza hakiminin onayına sunulur. Hakim kararını 48 içinde açıklar” hükmü hatırlatılıyor ve tedbirin onaylanması isteniyor.