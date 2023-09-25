İsmail Saymaz: CHP'de Eren Erdem'le Okan Konuralp mahkemelik oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28 Mayıs Seçimleri'nin ardından Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Eren Erdem ile partinin Ankara Milletvekili Okan Konuralp'in mahkemelik olduğu iddia edildi.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Konuralp, Erdem'e hakaret etti, ancak CHP yönetimi Konuralp'in kesin ihracı yönünde herhangi bir adım atmayınca Eren Erdem, hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu.

İsmail Saymaz, yazısında şunları dile getirdi:

"T24'ten Eray Görgülü, Kılıçdaroğlu'nun aracını özel işlerde kullandığı için gerekçesiyle Topsakal'ın uzun süreli izne çıkarıldığını yazdı. Konuralp, Görgülü'yü arayarak, “Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksiniz. Ömer geri gelecek. O Eren Erdem'in anasını s… Sana bu haberi yaptıran kişinin Erdem olduğunu itiraf edeceksin. Sana yarım saat müsaade” dedi. Erdem, küfrü CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a iletti. Öztrak da Kılıçdaroğlu'na anlattı. CHP lideri “Derhal tekzip edilsin” dedi. Ancak Konuralp, iddiayı düzeltmedi. Kılıçdaroğlu, MYK üyesine küfredilmesi kesin ihracı gerektirdiği halde işlem yapmadı. Fedaisini değil, milletvekili yaptığı eski danışmanını seçti. Erdem de adaleti partisinde bulamadığı için Konuralp hakkında hakaret iddiasıyla şikayetçi oldu."