İsmail Saymaz: Bir Ak Tosuncuğumuz daha oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Aydın'da AKP Gençlik Kolu Başkanlığı yapan ve şu anda hakkındaki dolandırıcılık suçlaması nedeniyle cezaevinde bulunan Taha Emre Saka’nın siyasi ilişkilerine dikkati çekti.

Sosyal medya hesabında Recep Tayyip Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a, Naci Ağbal'dan Berat Albayrak'a, Metin Külünk'ten Savcı Sayan'a kadar pek çok siyasi isimle fotoğrafları bulunan Taha Emre Saka’nın suçlandığı dolandırıcılık olayının detaylarını aktaran Saymaz, “Mehmet Aydın'dan sonra bir yerli ve milli tosuncuğumuz daha oldu; Taha Emre Saka, bir Ak Tosun!” diye yazdı.

Bugünkü yazısında, Taha Emre Saka’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan doğrudan temin yolu ile ucuza araç alabileceklerini söyleyerek bir kişiyi 4 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla hakkında açılan davanın detaylarına yer veren Saymaz, şu anda cezaevinde olan Saka’nın tanıdıklarına güvendiği için “Nasıl olsa çıkacağım” düşüncesinde olduğunu söyledi.

Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

“Taha Emre Saka'nın iki Twitter hesabı bulunuyor. Güncel hesabında Erdoğan'ın, kapatmayı ihmal ettiği eski hesabında ise Abdullah Gül'le fotoğrafı var. Güncel hesabında üniversitesini belirtmezken eskisinde Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı olduğu yazıyor. ‘Böyle bir üniversite mi varmış?’ diye soracaksınız. Evet, bir zamanlar vardı. FETÖ'ye ait olduğu için 15 Temmuz'dan sonra kapatıldı. Mehmet Aydın'dan sonra bir yerli ve milli tosuncuğumuz daha oldu. Taha Emre Saka, bir Ak Tosun!”