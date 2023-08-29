İsmail Saymaz: Akşener'e 'FETÖ' suçlamasında bulunan gizli tanık 28 gün sonra serbest bırakıldı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 'FETÖ' suçlamasında bulunan Yağmur adlı gizli tanığın, PKK üyeliğinden yargılandığı davada, Akşener hakkında yaptığı suçlamadan 28 gün sonra serbest bırakılmasına dikkati çekti.

Saymaz, konuya ilişkin “Yağmur'un beraatı kadar, tahliye edilmesinin de Akşener'e iftira atmasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Akşener'e 'FETÖ'cü' dedikten 28 gün sonra, 2 Eylül 2016'da bırakıldı. Aynı evde yakalandığı E.D. hâlâ içeride” ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın "Akşener'e 'FETÖ'cü' diyen PKK'lıyı böyle kurtarmışlar" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

'Yağmur başka hangi muhaliflere kara çalmak için kullanıldı?'

“Akşener FETÖ soruşturması açıldığında MHP'de genel başkan adayıydı. Bu soruşturma eliyle Akşener'in mücadelesi lekelenmek istendi. Ardından İyi Parti ile başlayan, Millet İttifakı ile süren muhalif tavrı tehdit edildi. Ergenekon'dan alışık olduğumuz üzere bu kirli iş için üç şehidin katili bir PKK'lı ile aynı evde bulunan terör şüphelisi kullanılıyor. Bu kişi cezaevinden ve mahkumiyetten yırtma karşılığında hiç görmediği Akşener'in cemaat evine gittiğini ve FETÖ'den talimat aldığını öne sürüyor. İfadesinden 28 gün sonra bırakılıyor. Ardından beraat ettiriliyor.

Yağmur'un dosyası yedi ayda kapatılırken, eski İçişleri Bakanı Akşener'in dosyası yedi yıl sürüyor. Merak ediyorum. Acaba… Yağmur başka hangi muhaliflere kara çalmak için kullanıldı? Akşener, iftira Yağmur'unun tek kurbanı mı?

Eski İçişleri Bakanı'nı muhalif olduğu için PKK'lıdan daha tehlikeli gören bir iktidar, ömrünü uzatabilmek için memleketi açık cezaevine çevirmekten çekinmez.”