İsmail Küçükkaya'nın Korkmaz Karaca'ya gönderdiği video mesaj ortaya çıktı

Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca'ya gönderdiği doğum günü videosu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP MYK üyesi Korkmaz Karaca, Peker'in rüşvet çarkı açıklamalarıyla gündem olmuş, sonrasında görevlerinden istifa etmişti.
Tele 1'de program sunan gazeteci, yazar Enver Aysever, Küçükkaya’nın çektiği söz konusu doğum günü videosunu “Biri gönderdi izlememiştim. Sanırım transfer olduğu kanalın sahibi de izler bu sayede” notuyla paylaştı.
Biri gönderdi izlememiştim. Sanırım transfer olduğu kanalın sahibi de izler bu sayede. Halttv pic.twitter.com/q0UcJSZfei— Enver Aysever (@enveraysevera) August 30, 2022