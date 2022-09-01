İsmail Küçükkaya'nın Korkmaz Karaca'ya gönderdiği video mesaj ortaya çıktı

Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın, Korkmaz Karaca'ya gönderdiği doğum günü videosu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Fox TV'den Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya'nın Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelen Korkmaz Karaca'ya gönderdiği doğum günü videosu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP MYK üyesi Korkmaz Karaca, Peker'in rüşvet çarkı açıklamalarıyla gündem olmuş, sonrasında görevlerinden istifa etmişti.

Tele 1'de program sunan gazeteci, yazar Enver AyseverKüçükkaya’nın çektiği söz konusu doğum günü videosunu “Biri gönderdi izlememiştim. Sanırım transfer olduğu kanalın sahibi de izler bu sayede” notuyla paylaştı.

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