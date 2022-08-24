Uzun yıllardır FOX TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, yeni adresini açıkladı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya'' ifadesini kullandı.

Küçükkaya ise yaptığı açıklamada, "Bir haber kanalında, siyasal pozisyonu belli bir haber kanalında sizin bu çabanıza kendimce katkı vermeye çalışacağım. 9 yıldır Fox'da yaptığımı yapacağım" dedi.