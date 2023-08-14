İşletmelerin sahil ablukasına yanıt: Ayvalık'ta halk 'havlu hareketi' başlattı

Yunanistan'da sosyal medya üzerinden örgütlenerek halkın denize ulaşımına işletmelerle yasak konulamayacağı, kıyıların halkın olduğu, vatandaşların hiçbir işletmeye bağlı kalmadan plajları kullanması gerektiğini savunanların başlattığı “Havlu Hareketi” Türkiye'ye sıçradı.

Altınova Koruma Girişimi'nin çağrısı üzerine 14 Ağustos günü saat 10:30'da Altınova kumsalında buluşan vatandaşlar, Ayvalık'ta havlu hareketini başlattı. Çağrıya Ayvalıklı yurttaşlar da havlularını alarak katıldı.

"Kıyılar halkındır, halkın kalacak" diyen eylemciler, havlularını kumsala sererek kıyıların işgalini protesto ettiler.



Girişimden yapılan açıklamada, "Havlularımızı Atlantis ve Akvaryum arasında boş bırakılan kumsala serdik. Herkesi bekliyoruz. Kumsalımızda boş yer kalmasın. Geçen hafta yaptığımız toplantıda, bugün misafirim var gelemem diyenler, bir gün bu sahillerde kendileri misafir olabilirler. Kıyılar halkındır. Birlikte güçlüyüz. Mücadeleye devam" denildi.

Geçtiğimiz günlerde soL, Sarımsaklı plajında işletmeye verilen sahil bölümlerinin vatandaşlara kapattığını gündeme getirmişti. İşletmeler, kıyılara tel örgüler çekerek halkın olan kıyılara ulaşımı engellemeye devam ediyor.